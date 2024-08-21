龍吟虎嘯：美與中俄歐都過不去

粗略地講，美國、俄羅斯、中國和歐洲是當今世界博弈的四邊形框架，四大力量。從二戰結束到冷戰結束，再到中國崛起，四大力量的博弈錯綜複雜、千變萬化，美國仍然是最強的力量，中國堪稱第二，歐洲居三，俄羅斯老四。這四大力量中，美國的稱霸野心和具「超級大國」的力量始終不變，不過現已走向衰弱。

俄羅斯的前身蘇聯，曾經可和美國爭霸，曾經不但力抗美國西歐，而且還想征服中國，這令中國和美國捐棄前嫌，反對「新沙皇」。那時蘇聯的瘋狂使自己極為不利，四面樹敵，內外交困，結果瘋狂的人最易迷失和完蛋。蘇聯解體後，美國獨霸，更牢固地控制了歐洲，一時間風光無限，然而沒想到，在改革開放時代的中國發展走強，簡直不可思議！40年間「超英趕美」，成為老美「最大的競爭對手」，再過15、20年山姆大叔就要屈居老二。

這些年，俄羅斯也快步緊跟，從被「解體亡國」的屈辱中回過味來，憑着「蘇聯帝國」的老底子，憑着一股雪恥精神、民族韌性，俄羅斯不甘人後，要和美國死磕，「實現俄羅斯的偉大復興」，收復被美國分裂、蘇聯解體後的領土，這是俄羅斯總統普京發動今次「特別軍事行動」的深刻背景和時代理由，這也是美國的霸權主義、稱王稱霸把俄羅斯再次打造成了自己的敵人。

最有趣的，是這樣的百年大變局，歐洲的發展也令美國很不放心。二戰後，冷戰的發生，北約的成立，「重建歐洲的宏大計劃」，美國訂制的國際秩序和政治、經濟、金融、軍事、文化、意識形態無孔不入的滲透，歐洲在美國面前已沒有多少自主權，要唯美國馬首是瞻。然而，美國猶感不足！歐盟的出現發展和歐洲內部總有一股勢力，要對美國「說不」，要「爭取戰略自主」，更令美國要對歐洲徹底掌控而後快。山姆大叔的「治歐」之法，是用莫斯科、北京嚇唬歐洲，挑撥離間，自我削弱，不能不更加依靠美國也。