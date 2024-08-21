坦言集：拜登末着

拜登政府在餘下4個多月的外交政策重心有二。

一是促使中東停戰，以色列與哈馬斯等和談。表面是支持聯合國的兩國方案，對以色列的種族主義暴行只是口頭批評，不予壓力。真正目的是避免以色列引發中東大戰而有滅頂之危。停戰是阻止地方武裝對以色列的全面作戰，美國害怕以色列反抗會迫使伊朗出兵，掀起大戰。實質是害怕以色列因此戰敗，伊朗勢力主宰中東，美國既辜負猶太復國主義者，也會完全失去在中東的政治控制。

內塔尼亞胡政權強橫野蠻，美國國務卿布林肯不得不多番游說施壓，問題只是內氏等會否聽從。關鍵可能是猶太復國主義勢力怎樣理解特朗普在大選中的勝算和若特朗普當選之後，猶太和軍工利益可否得到他的支持。這是當前最大的政治問號。拜登未必可說服以色列，但他亦不能用減少對以色列的經援軍援來逼之就範。俄羅斯可勸伊朗不要對以色列重擊，可伊朗不能不對以色列作一定程度的報復。

美國等勸伊朗不要把戰情升級，伊朗卻怎樣向國內外交代？伊朗反擊，以色列再反制，一來一往，便容易過了紅線，釀成大戰。以色列的不可控，對美國、伊朗、巴勒斯坦人民和整個中東是最大的風險。美國的外交和背後施壓能否制止形勢惡化？但無論如何，巴勒斯坦及黎巴嫩、約旦、敍利亞人民一直受以色列種族主義迫害之苦。他們的地方武裝會否不顧一切打擊以色列，由此而引發大戰？

二是烏克蘭戰爭。俄羅斯與伊朗同樣不願大戰，希望停戰和談。澤連斯基政權不願，拜登政府亦不肯。北約已經用多種方法直接出手，烏克蘭戰爭已變成北約與俄羅斯之戰。幸而仍只有限度地在有限範圍內對決。不過，烏軍失利，北約的方法是突襲俄境，把戰爭擴大，大有借在拜登政權的最後4個月裏發動大戰。一是希望打垮俄羅斯；二是至少爭取成績以作談判籌碼。前者似是主要方向，因而除了庫爾斯克的突襲外，還可能有新的攻擊點，也不惜炸核電站，製造不可恢復的破壞。

進攻的烏軍已大部分是北約僱傭，北約指揮，北約部隊會否直接出兵入俄境作戰？若是如此，便是歐洲大戰了。即使特朗普當選美國總統，也沒法阻止大戰的演變，更遑論停戰？能阻止拜登的瘋狂，便只有俄軍打敗北約僱傭兵，並在烏東南戰場取勝，甚或從北再攻基輔，以戰止戰。