遊戲卡店暗營毒倉 揭帶貨東主今提堂

舖外遇截查斷正 檢值千萬「冰」 紅磡一間售賣對戰遊戲卡店舖的90後男東主，疑因受金錢誘惑把店舖闢作毒品儲存倉。執法部門根據線報及經調查後鎖定目標，於本周一（19日）在該店舖外截查該名東主，當場在其身上及店舖內，檢獲21公斤懷疑冰毒，市值約1,000萬元。被捕疑犯已被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

執法部門早前根據情報分析及經調查後，鎖定位於紅磡馬頭圍道一幢工業大廈內、一間售賣寵物小精靈對戰卡的店舖，懷疑有人利用該店舖作掩飾，暗中經營毒品儲存倉。至本周一，警員在店外截查該店男東主，在其隨身物品內，檢獲約5公斤懷疑「冰」毒，遂把他押返店內搜查，再於員工休息室內，檢獲16包共重16公斤的懷疑「冰」毒，案中檢獲的毒品總市值約1,000萬元。

執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓林（28歲）男店東，他其後被暫控相關罪名，案件將於今日上午在九龍城裁判法院提堂。初步調查顯示，涉案店舖面積約400呎，由多名東主合作經營，林是其中一名東主，初步懷疑他受販毒集團金錢利誘，按指示以遊戲卡中心掩飾暗營毒品儲存倉，該毒品倉運作約一個月。

據了解，有關店舖向公眾人士開放，包括青少年及兒童在內的不少卡片愛好者會前往光顧，並且停留在店內對戰，雖然初步相信涉案毒品並無提供予對戰卡片的顧客，亦沒有青少年及兒童涉及今次的販毒活動，但在店內存放大量毒品，會增加兒童誤觸的風險，執法部門形容有關情況不負責任。

搗旺角毒窟 拘16男女 另外，旺角區執法部門根據線報及經調查後，於本周一進行打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位，搗破一個懷疑毒窟，並以涉嫌「經營毒窟」及「販毒」，拘捕一名姓張（55歲）男子，另外9男6女（30至58歲）則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

警員在單位內共檢獲約4.2克懷疑海洛英、約2.2克懷疑可卡因、約1.2克懷疑「冰」毒及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、錫紙、打火機等。檢獲的毒品總市值約6,400元。