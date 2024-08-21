新界南打擊交通違例 拘16人拖走49改裝車

【本報訊】執法部門於上周五（16日）至前日一連4日，在新界南總區展開代號「飛盾」行動，共拘捕15名本地男子及一名本地女子，年齡介乎21至58歲，分別涉嫌「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」等。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於9月中旬向執法部門報到。

行動中，警員偵測到237部車輛超速行駛，已向有關司機作出票控及發出傳票。警員同時發現42輛私家車及7輛電單車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已把涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗，並向另外12部車輛發出欠妥車輛報告。

灣仔交通日派522牛肉乾 另外，灣仔區執法部門於前日進行交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，警員共發出522張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。警員亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有9輛違例車輛，同時拖走一輛使道路造成不必要阻礙的私家車。