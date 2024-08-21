田螺車上斜狂噴 泥水淹西邊街

【本報訊】網上流傳一段田螺車噴泥水「車Cam」片段，顯示日期為上周四（15日），一輛田螺車沿西營盤西邊街上斜，當駛至近般咸道交界，並於交通燈位停車等候轉燈。期間，原本作逆時針轉動的攪拌筒，疑突然轉為順時針轉動，並且愈轉愈快，同時噴發出大量泥水。

當時，有女途人拖着小朋友擬從田螺車左邊經過，在赫見泥水噴出隨即閃避，拍攝車Cam片的車輛亦緩緩退車，與田螺車保持距離，免被泥水染污座駕，其後攪拌筒回復逆時針轉動。事後，泥水覆蓋車路及行人路，有途人見狀報案。警員接報到場了解，經初步調查後，把事件列作「投訴」處理。

網民料司機拉錯手掣 不少網民對事件議論紛紛，有人形容田螺車「肚屙」、「屙爛屎」、「大爆發，爽呀」；另有網民認為田螺車司機「撳錯掣」肇禍，「應該係停車拉手掣嗰陣時，應該拉錯咗隔籬嗰支桿所以導致會嘔啲水出嚟」；亦有網民形容是「無妄之災，惟有搵嘢對比吓，諗番之前皇珠路架泥鬼急煞，啲泥沖晒入前面私家車爆埋玻璃，佢算幸運嘅一個」，更盛讚片主有保持車距意識。