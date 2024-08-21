測廁紙採內地標準 消委會稱非關驗水事件

【本報訊】消費者委員會於周一（19日）發表最新一期《選擇》月刊，當中廁紙測試採用內地標準，而非慣常使用的國際或歐盟標準。被問到是否受上月內地企業農夫山泉投訴影響，消委會總幹事黃鳳嫺昨日表示，整個測試程序需時近一年，是次採用內地標準與農夫山泉事件無關，又指內地廁紙包裝有格數等清楚標示，香港相關資訊較參差。

黃鳳嫺在電台節目表示，消委會的產品測試程序包括構思、提交建議書等程序，並會檢視不同標準以及與實驗室討論，在選出具代表性的測試標準後，會購入樣本送到實驗室。

她又指當完成測試得出結果後，會讓相關商戶及品牌作出回應，再製成報告，整個過程需時約9個月至一年。她重申今次選用內地標準，並非受上月的農夫山泉事件影響。

指內地包裝資訊較港清晰 黃鳳嫺又指，內地廁紙在包裝上有包括長闊度、層數、格數、淨重、生產期或保質期等清楚標示；香港則相關資訊較參差、不齊全，冀生產商加上這些資訊，以便消費者選擇。

消委會上月15日公布市面樽裝水樣本檢測結果，指農夫山泉旗下樽裝水樣本溴酸鹽含量達歐盟標準上限。農夫山泉翌日向消委會發律師信，公司高層更親身到該會北角總部要求道歉。消委會後於上月18日發文澄清，稱與農夫山泉代表深入交流後，了解其產品並非礦泉水或純淨水，而是「飲用天然水」，就樣本歸類出現落差引起誤會表示抱歉。