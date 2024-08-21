零售餐飲業恐現倒閉潮

銀行收緊貸款追數 中小企哀號 有市民日前在大埔地區諮詢會上指政府放寬按揭成數，銀行卻收緊貸款政策及Call Loan，對業界沒幫助，而金管局則指數字上未反映銀行收緊按揭，短期內將成立專責小組跟進中小企求助個案。但有議員指過去一周曾接觸到銀行收緊按揭的零星個案，個案來自零售餐飲業，部分先前借了百分百擔保貸款計劃，而這些企業一旦被追收貸款，會面對較大經營壓力，擔心可能出現倒閉潮。

立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊昨在電台節目中指出，這些零星被銀行收緊按揭的個案，不會單純因為有物業估值減低，便被銀行要求補回差價，不排除當中可能涉及中小企或老闆因為其他私人貸款或項目，而令銀行進行資產估值重組。

借「百分百擔保」料面對更大壓力 他又說，接觸到個案有來自零售餐飲業，部分先前借了百分百擔保貸款計劃，這些企業一旦被追收貸款，會面對較大經營壓力，擔心可能出現倒閉潮。

被問到政府及業界如何應對，他認為如果問題是中短期，政府仍可以資金支持企業資金流，中長期問題例如行業面對消費模式轉變等，他就建議支援企業轉型適應，視乎不同行業對症下藥。

他指目前正處理一兩宗被銀行要求貸款人提早還款的個案，正收集更多資料，如果合適，會協助事主將個案交予金管局研究，又形容部分個案較迂迴，銀行會要求貸款人提交許多資料，例如交易項目細節等，增加某些中小企的壓力。他指明白銀行要保護存戶存款，但也要令香港商界健康運作，平衡本港整體營商環境。

對於金管局指數字上未反映銀行收緊按揭，他認為中小企分成許多行業及板塊，大數只能看見趨勢，但未必能看到個別情況，可能要細分行業，若一些行業遇到困難，要分析是短期抑或系統性原因。

實際上，有市民日前在地區諮詢會上直指政府之前放寬按揭成數、撤辣等措施刺激經濟，但她指「政府出力，但係銀行不支持」，指息口雖然很高，但銀行收緊貸款政策、Call Loan，加上樓價下跌，物業估值下跌，銀行採取消極、保守策略，中小企需要融資和發展時出現兩難，稱香港「想發展但守住大本營」。