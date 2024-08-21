內地漢強姦恐嚇智障妻 陪審團一致裁罪成

【本報訊】一名男子於2021年因登記電話號碼事宜，跟輕度智障妻爭執，男方涉嫌揚言「信唔信我攞把刀捅死你同阿仔」。女事主報案，男子被起訴後准保釋。保釋期間，他又被指向事主稱「你有精神病又弱智，邊個會信你講嘢呀」，甚至涉嫌在兒子面前強姦事主。女事主事後懷孕，需接受人工流產手術。涉案男子否認強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇3罪。經高院審訊，陪審團昨在退庭商議後，一致裁定3罪罪成。法官把案件押後至9月27日聽取求情及判刑，並先索取事主創傷報告，被告須還押。

匿名男被告現年44歲，以「Y. S.」作代號，來自內地，用廣東話應訊。女事主Ｘ現年38歲，屬輕度智障。2016年，被告跟Ｘ結婚，同年Ｘ誕下兒子。控方昨指，兩夫妻現已離婚，兒子撫養權由事主所有。

據控方開案陳詞指，2021年11月21日早上，被告着Ｘ用她的身份登記電話，Ｘ拒絕。同晚被告向Ｘ說「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀捅死你同阿仔，我搵人嚟捉走你個妹」。11月23日，Ｘ偕同胞妹報案，被告隨即被捕及遭起訴，法庭批准被告保釋，其中一個條件為不可接觸證人。同年12月，被告先後向Ｘ說「法官唔相信你講嘢㗎，你有精神病又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢呀」、「快啲嗌你阿妹銷案，你又弱智又有精神病，點上庭」。被告之後搬到Ｘ住所附近一間酒店居住。

兒子面前施暴 須人工流產 12月21日，Ｘ跟兒子逛街時，被告突然現身，向Ｘ說有她胞妹的罪證，着她上酒店房，才會把罪證交予她。Ｘ起初拒絕，後來同意。在酒店房內，被告把Ｘ攬上床，在床被下脫去Ｘ的褲，並在無戴安全套下強姦Ｘ，當時兒子在場。完事後被告把500元交予Ｘ，稱「畀阿仔買嘢食」。Ｘ拒絕接受。翌年1月，Ｘ懷孕，檢驗後證實懷有被告身孕。Ｘ在2月人工流產。被告被捕後說「嗰個係我老婆嚟」。案件編號：HCCC 205/2022