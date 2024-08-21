本報獨家揭食環招聘疑通水 販管主任認罪頂證另7被告

【本報訊】本報於2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。就此，廉政公署落案起訴一名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪，案件昨在區院審理。其中一名署理首席小販管理主任認罪，並將出庭頂證案中其餘7名被告。法官准他保釋至9月4日，以待其餘被告審訊結束才作求情及判刑。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。羅世華昨認罪，其他被告則不認罪，將於今日開始受審。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間。

串謀在面試優待36應徵者 據羅的同意案情指，2019年2月，食環署就助理小販管理主任進行招聘，收到逾5,000份申請，面試期為2019年7月至8月，約2,100人獲邀參加面試。案發期間，羅世華編製及發送了11份應徵者名單給其餘被告，串謀在面試中優待36名應徵者。7月16日，羅曾將載有8名應徵者資料的名單發給其餘被告等人，並緊隨發出包含「自己人」字眼的訊息。相若時間，有案中被告把6名應徵者資料傳給羅，說「幫忙幫忙」及「幫手關照住」等，要求羅幫助該些應徵者。

該案情續指，有其他案中被告曾向羅指，一名應徵者「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」、「真係好彩有人事啊」。羅另曾向該人稱「今日嗰兩個OK，但低分」。此外，亦有被告曾發送兩名應徵者資料給羅，表示「幫幫忙」，羅回覆「OK」表情符號。2019年8月20日，廉署人員拘捕羅。在警誡下，羅承認從其他人收到應徵者資料後作協調。他相信有遴選委員會成員可能對一些應徵者「秤先啲」，或把不合格應徵者給予合格分數。案件編號：DCCC 1055/2022

被告鄧永平