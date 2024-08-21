非禮「組媽」罪成 港大男還押9‧3判刑

【本報訊】一名港大男生涉嫌在2021年除夕，於宿舍用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，說自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生否認兩項非禮罪，經審訊後，他於昨日在東區裁判法院被暫委裁判官鄧子楷裁定兩罪罪成。被告須還押至9月3日判刑，期間會索取其社會服務令、感化及心理報告。

陰莖碰臀 稱「抽嘢好大」 21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮Ｘ。Ｘ在審訊時供稱，她當日在房間收拾書架期間，被告用陰莖碰她臀部。被告之後向她說，「如果我抽嘢好大呢？」「你幫我解決咗先啦。」之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，Ｘ見到被告的陽具勃起。

但被告自辯時則稱，他跟Ｘ常透過通訊軟件聊天，認為雙方投契，關係親密，並坦承對Ｘ有好感。事發當日他用下體摩擦Ｘ背部約5秒，是想看Ｘ是否願意接觸。雖然Ｘ稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅。被告承認曾向事主暗示性器官「大抽」及曾稱「幫我解決」，但沒有掏出陽具。

裁判官裁決時稱，事主證供清晰、簡單直接，信納她為誠實可靠證人。相反，被告並未能提供可信賴的證供，證明Ｘ曾對他做任何超越朋友界線的事情，不信納被告證供。裁判官亦裁定，被告曾在Ｘ不同意下以下體碰撞她臀部，上下摩擦數秒，並在床上伸手搭着Ｘ的腰部，使Ｘ感驚慌。裁判官亦裁定，被告折返房間後確曾掏出陽具，要求Ｘ與他性交。裁判官認為被告的行為有猥褻意圖，裁定被告兩罪罪成。案件編號：ESCC 2419/2023

被告潘啟堯