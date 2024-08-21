警司非禮案 辯方盤問再提殘廁 事主爆喊質疑用意

遭侵犯後1個月仍送回家 指為阻被告酒駕 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。女事主稱被告作為警司，飲醉酒後卻想駕駛，因此沒想那麼多，在案發後仍同意送被告回家。盤問期間，辯方大狀再重提殘廁非禮事件，事主即「爆喊」，並質疑辯方「你想我唔指證佢之嘛！精神虐待我！」

43歲被告陸振中，案發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及女子Ｘ。

辯方昨日就襲擊事件盤問Ｘ。據控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一酒家安排晚宴 ，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意 ，但他仍堅持由自己駕駛。期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

辯方大律師問Ｘ，何故聲稱在6月遭侵犯後，以及7月飯局後又會同意送被告回家。Ｘ稱，當晚被告明顯飲醉酒、「發酒癲」，她作為一個警察，要阻止被告駕駛，「如果畀佢揸到㗎車，撞死人咁點算，良心唔會過意得去」、「係人命，唔係侵犯咁簡單！」。因此，她當時沒有想及曾遭性侵等事宜。

斥辯方律師「精神虐待」 辯方大狀其後在提問時再提及殘廁等字眼，Ｘ隨即變得情緒激動，尖聲嚎哭指「唔想再講殘廁！你想我唔指證佢之嘛！你精神虐待我！」，法官只好休庭片刻。重新開庭後，Ｘ的情緒回復平靜，強調當晚被告「身體狀況唔OK」。她又指協助被告離開的，不止她一人，還有其他同事，反問辯方「唔理佢，陣間喺街打人咁點算？」案件編號：DCCC 137/2023