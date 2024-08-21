食物銀行遇查 憂觸法自行停業

【本報訊】有經營食物銀行的社企在執法人員突擊巡查後，擔心有法律風險而自行停業兩周，若持續停業到中秋或影響2,000名受助人士。該社企昨向議員申訴指希望食物環境衞生署釐清法律界線，又稱執法人員對法例了解有誤、巡查過程態度差。議員指決策部門一般不會逐個企業講解，若認為光明正大應繼續營業。

涉事的社企主要接受市民捐助的食物，作加工、分裝、及派發予有需要人士，他們指相關處所大約1,800呎，由10至12名弱聽或曾遭家暴等弱勢婦女運作。社企營運經理張小姐指他們在7月底被突擊巡查，人員指接到投訴指該社企懷疑無牌「製造食物」。張小姐說巡查人員沒要求他們停業，但擔心繼續運作會觸法，已經停運兩周。

2000受惠人士恐無飯開 張小姐指社企會定期向4至5個社福機構提供食物，合共大約2,000名長者及其他有需要人士。同行社企代表稱中秋節臨近，正猶豫是否繼續接收月餅捐贈，稱工場停運不但令女工手停口停、更可能令部分受影響長者需要靠翻找垃圾度日。他們認為人員對法規理解有誤，查詢後獲部門回應指30日後才能回覆，希望署方盡快釐定法律觀點，讓他們早日補領牌照或向其他機構解釋食物銀行合法。

議員江玉歡指，政府部門一般不會亦沒有責任解釋或批准社企可進行甚麼工序，又指「沒說不能做就甚麼都能做。」她指若企業已申領相關牌照、是光明正大就應該照常營業。又建議涉事社企每日以攝錄機記錄運作情況，若被告上法庭便可有憑證。

但社企代表擔心若被法庭控告會令工場地址被媒體曝光，接收食物的機構會懷疑他們的合法性；員工亦會擔心被認出是弱勢社群或受虐婦女，因此希望確認工場合法才繼續營業。假如署方未能答覆則需要再考慮是否繼續營業。

另外，他們又指巡查人員態度差、「像審犯」，或令弱勢員工受怕。議員郭偉强指部分不法分子或以「社企」為名目避開調查，因此沒有豁免權。江則建議他們未來遇到突擊巡查時，先疏散員工，再讓人員進入。

食環署發言人回覆指，該署近日接獲投訴，指有人於九龍灣一工業中心的處所內涉嫌無牌經營食物業，獲授權人員遂於7月31日到事涉處所進行調查。人員當時向人士表明身份及調查目的，並由在事涉處所內的人士開門而進入事涉處所進行調查，期間只拍下現場環境作紀錄。