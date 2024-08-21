各地風貌集郵品 明起郵政發售

【本報訊】香港郵政昨公布發售多個國家或地區郵政發行的集郵品，這些集郵品展示各地的地區風貌或具歷史價值的建築物等，所有郵品將於明天起在香港郵政網上購物坊「郵購網」發售。集郵品亦會於同日在郵政總局郵趣廊、尖沙咀郵政局及沙田中央郵政局發售。

包括內地平遙古城郵票 是次發售的郵品，由中國郵政、澳門郵電及其他郵政機關，包括澳洲、加拿大、法國、馬恩島、日本、列支敦士登、新西蘭和英國發行。當中，中國郵政發行「世界文化遺產—平遙古城」郵票。平遙古城於1997年獲列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，擁有超過2,800年歷史，郵票展示保存完好的古城風景。而澳門郵電發行數套集郵品，包括「仁伯爵綜合醫院一百五十周年」紀念郵票、「澳門郵電一百四十周年」郵票及「澳門非物質文化遺產」郵票。

法國郵政發行一枚以法式長棍麵包為題的郵票，並以紅、白、藍3色絲帶作點綴。郵票以特別墨水印刷，擦拭後會釋出法式長棍麵包的香味，展示這非物質文化遺產的特色；日本郵政發行一套郵票則為慶祝「書信之日」，展示與郵遞及運輸相關的物品；新西蘭郵政發行一套郵票慶祝毛利新年。

至於澳洲郵政發行一套以「新聞自由二百周年」為題的郵票，展示兩份發行於1824年並對當地新聞自由至關重要的報章；馬恩島郵政發行的「海洋馬賽克」郵票以馬賽克的方式展示對當地人有特別意義的魚類；英國皇家郵政發行一套以「粉紅豬小妹」為題的郵票，慶祝該動畫放映20周年。