華富邨首階段重建 最快2026年入伙

【本報訊】政府宣布重建華富邨已有多年，有區議員昨會見房屋局副局長戴尚誠，並一同到華富重建地盤了解詳情。南區區議員朱立威在社交平台上發文表示，華富重建第1A期將於2026年落成及開始搬遷，據知用作接收屋邨的華景街地盤將於今年11月開始興建房屋單位，若以每6日興建一層的速度，他預計將於下年年尾完成並開展粉飾工程，其後可於2026年中旬開始入伙。其他已交給房委會興建房屋的地盤，包括華樂徑及雞籠灣南地盤。

朱立威又指出，華樂徑地盤將於2027年至2028年落成；而雞籠灣南地盤亦已於今年8月初交予房屋署進行工程；另外在華富邨以北地盤及雞籠灣北地盤，現時亦已交予土木工程拓展署進行基礎建設工程。

共分3期 料2041年竣工 華富邨重建計劃分為3期，當中第一期分為1A及1B兩階段；整個重建計劃總共有5個接收屋邨，重建完成後可建成21,120個單位，單位淨增長率達130%，預計第3期的華富邨原址重建落成時間約在2040年至2041年。