$2乘車優惠 長者8‧25起限用樂悠咭

【本報訊】下周日（25日）起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（「二元優惠計劃」）將實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用2元優惠票價。另外，港鐵公司宣布，自下周一（26日）起，機場快綫早晨專線服務車費，將由20元上調至25元。

港鐵公司提醒仍未申請的合資格人士，盡快遞交申請「樂悠咭」。由於辦理「樂悠咭」申請手續需時約4星期，若合資格人士現時仍未作出申請，將於下周日無法享有2元優惠票價。屆時，65歲或以上乘客若繼續使用現時的「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵公司提供的約成人車費半價；而60至64歲乘客若沒有「樂悠咭」，則需要支付成人車費，並不能獲得約成人車費半價及2元優惠票價。

8‧26起機鐵早晨專線車費$25 至於已持有「樂悠咭」的人士，首次使用「樂悠咭」之前須增值多於50元，以及入閘前確保咭內餘額為正數，便可立即轉用「樂悠咭」享用2元優惠票價。本周一至八月底，港鐵公司將陸續在部分車站加派職員，包括觀塘站等較多長者使用的車站，提醒長者政府就「二元優惠計劃」將實施的新安排及派發「樂悠咭」申請表等，以協助相關乘客。

此外，現時逢星期一至六早上7時至10時（公眾假期除外），乘客可使用有效八達通以優惠價20元，乘搭機場快綫由九龍站或青衣站前往香港站。港鐵宣布，下周一起有關車費將上調至25元。