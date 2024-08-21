機場首7月 逾20萬架次航班升降

【本報訊】港人愛外遊，機管局昨日最新公布7月的航空交通統計數據，顯示7月28日單日客運量達到17.3萬人次，創疫情後新高。所有類別旅客都較去年同月明顯上升，當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量，於月內錄得最顯著升幅。而今年首7個月，航班升降量增至逾20萬架次，較去年同期增近五成。

高峰日均客運量破17萬人次 據機管局最新數字顯示，7月客運量持續維持成長動能，高峰日日均客運量突破17萬人次。在7月28日，香港國際機場接待了17.3萬名旅客，創疫情後新高。與去年同月相比，包括香港居民和旅客以及轉機/過境旅客在內的所有旅客群體均顯著增長。今年首7個月，客運量增至超過3,000萬人次，航班起降量增至205,830架次，較2023年同期分別增長47.5%及44.1%。

貨運方面，香港國際機場的貨運吞吐量自年初以來持續保持兩位數按年增長，出口貨運仍是成長的主要動力，較去年同月成長16.8%。本月進出歐洲、東南亞和中東主要貿易地區的貨運量成長最為顯著。以12個月滾動計算，客運量翻了一番，達到4,920萬人次，航班起降量增加63.1%，達到339,080架次。貨物吞吐量成長15.7%，達到470萬噸。

機管局在2024年香港測量師學會頒獎典禮上，獲卓越測量獎及建造業（基建）大獎，以表揚三跑道系統發展填海工程。香港機管局第三跑道執行董事梁湯美指，香港國際機場擴建為三跑道系統涉及填海650公頃土地，儘管面臨疫情等諸多挑戰，填海工程仍按計劃完成。