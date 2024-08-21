聯合航空赴港波音777客機 傳引擎漏油急降檀香山

事故爆不停 乘客膽戰心驚 美國飛機製造商波音公司及航空公司聯合航空頻生事故，部分乘客難免擔驚受怕。本報近日收到讀者爆料，指聯合航空一架由美國加州三藩市前往香港的波音777客機在飛行中途漏油，需改降夏威夷檀香山國際機場，未知有否造成機組人員及乘客傷亡。聯合航空職員昨接受本報查詢時表示，涉事航班因機件原因需要在檀香山降落，並進行緊急維修，另已安排昨天下午另一航班接載原機乘客飛往香港，預計今晚8時45分抵港。

三藩市起飛 原昨晚抵港 涉事航班編號為UA869，於當地時間周一下午1時50分左右從三藩市國際機場起飛，飛行時間約14小時左右，原定在本港昨日傍晚時分抵達香港國際機場。惟一名本報讀者透露，由於客機「左邊引擎漏油」，需緊急降落夏威夷機場。

根據航班追蹤網站FlightAware紀錄顯示，涉事客機由美國西岸起飛後，一直朝西方飛行。當飛到夏威夷島以北對出海域時，客機突然左轉、橫向呈90度角般南下。在此期間，客機航速及飛行高度未見重大變化，最終於當地時間同日下午5時30分左右降落檀香山國際機場。事故發生後，聯合航空在其網站提到，上述航班已經取消，理由是需要解決技術問題，並強調保障乘客安全是其首要任務，為帶來不便深表歉意。

777系列油缸存爆炸風險 英媒5月曾報道，美國聯邦航空局（FAA）3月發布通知，提及發現波音旗下777系列飛機油缸附近存在靜電放電或靜電風險，若不解決或導致油缸起火，繼而引發火災甚至爆炸，受影響機隊包括聯合航空。惟波音當時僅稱上述通知只是一種建議，公司正諮詢其他公司意見。

除了波音，聯合航空同樣頻生事故。該航空公司年初承認，在旗下多架波音737 MAX 9客機發現門塞螺栓未扭緊情況。另外，一架航班編號UA35的客機3月7日在三藩市起飛不久後起落架發生甩轆事故，輪胎壓毀地面汽車。