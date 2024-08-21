冚無牌按摩院 拘兩內地婦

【本報訊】荃灣區執法部門根據線報及經調查後，於前日突擊搜查兆和街一單位，搗破一間懷疑無牌按摩院，並以涉嫌「管理無牌按摩院」，拘捕一名40歲內地女子，並以涉嫌「協助管理無牌按摩院」，拘捕一名44歲內地女子。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩油及毛巾等。兩名被捕人士已被帶走調查。