上海仔涉藏武被捕 冒雨狼狽警署報到

持傘難遮稀禿髮絮 3大漢伴赴尖沙咀 黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，被執法部門扣留調查，須定時定候返執法部門報到，昨午便冒雨前往尖沙咀警署狼狽報到，全程戴太陽眼鏡及用雨傘遮醜，但難掩他稀疏的前陰及「地中海」。他逗留兩個小時後匆匆離開，前往位於灣仔的香港君悅酒店避記者。據悉，上海仔仍一身蟻，暫獲續保至9月19日再報到，待執法部門進一步調查。

地中海盡現 老態龍鍾 昨午約4時，身穿白衣的上海仔現身尖沙咀警署門外，由3名彪形大漢護送下步入警署報到。期間，他戴太陽眼鏡兼手持雨傘避鏡頭及遮醜。上月在尖沙咀織髮中心織髮期間被捕的他，似乎未見好轉，清晰可見他前額頭髮稀疏，「地中海」禿頭盡現，老態龍鍾氣色甚差。他在報案室坐下一會兒後，便與一早到達警署的代表律師會合進入調查室，留下3名彪形大漢在報案室等候。

逗留逾2小時 後往酒店 上海仔與代表律師逗留兩個多小時後，約晚上6時10分離開，在彪形大漢陪同下步出警署。期間，他又用雨傘遮醜急步上車。其代表律師之後獨自在加士居道近勞資審裁處落車，之後上海仔一行人前往灣仔，匆匆走入香港君悅酒店。

暫獲續保 9‧19再報到 據了解，上海仔暫獲續保，須於9月19日再到尖沙咀警署報到。

上月13日周六晚上6時30分，上海仔郭永鴻與另外4名男子於尖沙咀寶勒巷9至11號對開一輛私家車上，形迹可疑被警員搜查，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人（25至66歲）。他被扣查近48小時後，准以一萬元保釋候查，須於8月返執法部門報到。上月扣查期間上海仔報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。

據悉，郭永鴻有禿頭問題，案發當日離開座駕前往寶勒巷一間織髮中心織髮，其後返回停泊在路旁的私家車準備離去時，有警員巡經發現郭永鴻等5人形迹可疑，於是上前截查。警員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即將5人拘捕。