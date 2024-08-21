7年只開一次會 保護海港例小組停運

【本報訊】發展局擬修訂《保護海港條例》，建議財政官員可就符合指定條件工程獲批出豁免，亦提出非永久性填海總時長最多7年等建議，料今年內向立法會提交修例草案。海濱事務委員會近日更新網站，沒再顯示《保護海港條例》工作小組資料。發展局回應傳媒查詢時指工作小組並非海濱事務委員會轄下常設架構一部分，已停止運作一段時間。資料顯示，工作小組只曾於2017年開過一次會議，其後未曾開會。

去年局方續指，政府已就檢討《條例》向公眾收集意見，以檢討條例及修例框架，同時就推進修例工作的進展徵詢委員會。局方會就相關事宜徵詢委員會意見，又指最新的修例建議中，政府會就海港內填海項目引入行政安排，要求這類項目須諮詢海濱事務委員會、相關區議會及持份者，增公眾參與及透明度。

職權包括檢討條例執行過程 根據《保護海港條例》工作小組職權範圍，負責檢討條例的執行過程，找出現有安排下不利實踐保護和保存海港作為香港人的特別公有資產和天然財產的問題，研究可行的解決方法；以及向政府提供建議，清除推行優化海濱措施所面對的障礙，讓符合公眾利益的措施得以落實。