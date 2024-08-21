醫健：健康在您手：豐盛50+創齡人生

隨着人口老齡化，如何讓50歲或以上的人士（50+人士）度過幸福健康的晚年生活備受關注。近年，不少人覺得「退休」不再僅指停止工作，也被視為一個尋求更豐富的人生意義和適應年老的準備階段。

幸福健康的年老生活需要三大方面的支撐，包括維持健康身體機能、心理健康及積極參與社會。例如保持規律的運動習慣、注重飲食均衡，以及持續學習新知識和技能。

其中，參與義工服務是一個很好的切入點，不僅能讓50+人士在社會上保持活力，發揮專業所長，也能幫助他們提早認識社會資源，為年老做好準備。

專業化的義工服務 不少義工服務趨向專業化，如從參與者的性格和能力入手，經評估後配對相應的技能培訓及服務前的角色準備，幫助他們全面掌握所需技能，順利投身社區服務。具經驗的50+人士更可以根據自身專業背景，投身相關領域的義工服務中，通過參加義工組織的培訓和交流活動，在退休後發揮所長，貢獻社區。

聖雅各福群會「創齡．樂匯」計劃經理 王博謙

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