東呼即應：病危翁強心藥救治 家屬申訴未獲通知

4度入院專科互推波 東呼即應揭甩漏多 公立醫院前線人手不足，長期「十個煲七個蓋」，以致問題叢生，繼早前《東呼即應》報道老翁折返公院病房求醫被趕走，頻撲轉院中新冠後，又有市民申訴稱其七旬父親4度住院的經歷，期間不但被趕出院、心臟科及腎科病房互相「推波」卸責，到最後要輸注強心藥時子女亦懵然不知，最終父親不幸病逝。醫院回覆指，已為病人提供合適治療及跟進。議員則認為，院方有責任解釋相關程序，讓家屬知道病人危殆的情況。

《東呼即應》早前曾報道，79歲黃伯在仁濟醫院住院治療，仍身體不適就被迫出院，一日後再度入院，其後更感染新冠肺炎。節目播出後引起不少人共鳴，讀者胡先生正是其中之一。胡先生父親胡伯本身患有糖尿病、腎病及心臟病等長期病患，因經常要洗腎導致呼吸頻率不正常，去年10月底入住大埔那打素醫院，至今年初問題未有改善，加上血壓不穩定，因而再次住院。當時鉀指數偏低，後來更有肚瀉現象，獲轉介至心臟科後血壓和呼吸有好轉，便被催促出院。

衣衫不整 心電圖貼紙未撕 胡先生憶述，胡伯於今年1月25日出院，醫院安排乘搭復康巴士護送，他下樓見到父親仍身穿醫院病人服、手帶亦未剪，沒有穿鞋襪，到達居所更衣更發現，連心電圖膠貼也沒有撕掉；他打開放藥的膠袋，赫見骯髒的鞋襪與藥物放在一袋，所有藥單則放進透明藥袋中，眾多長期病用藥全部亂成一團。

突准24小時探訪 未說危殆 胡伯出院後肚瀉仍然持續，胡先生母親致電醫院心臟科查問，竟獲回覆指患者出院後肚瀉與其無關，着她向腎科詢問；腎科則稱胡伯於心臟科病房治療一段時間，不清楚曾接受甚麼療程，不能胡亂開藥止瀉，着她等候覆診。胡伯於2月初第3次入院，在止瀉後出院，豈料事隔十多日又肚瀉 ，最終須第4度入院。胡先生指，醫生當時表示要種菌確定肚瀉成因，並要停藥觀察一星期，但期間主診醫生放假外遊，轉交另一名醫生跟進；他引述胡伯當時稱，除了觀察期首日有醫生到訪，之後再無醫生巡房觀察。

胡先生續指，3月18日探病時發現父親背部出汗衣服濕透，職員稱剛換完衣服，而胡伯正輸注強心藥，若要再換要拔喉中斷輸藥；直到晚上胡伯稱很想見他和胞妹，病房經理開放了24小時探訪，但仍然無人告知胡伯病危，最終於同月中旬不幸離世。胡先生指若院方盡早給予明確信號，告知父親注射強心針且已病危，就可及時進行相關準備及宗教儀式。

院方回覆《東呼》指，由於胡伯第二次出院時，需使用輪床轉移到非緊急救護車，職員毋須為他穿鞋，便將鞋放入行裝內，到達後職員改用輪椅，將病人直接送抵家中。若病人出院時無乾淨衣物替換，則會安排穿着病人服出院；至於胡伯胸口還貼着心電圖膠貼，院方則指因事隔多月未能核實。

就家屬質疑主診醫生突然放大假，以及輸注強心藥無及時通知，醫院指主診醫生休假前，已清楚向醫療團隊交代臨床交接紀錄，確保患者獲得所需治療。患者於3月16日凌晨持續出現低血壓，醫生為他輸注強心藥，並於早上兩度通知家屬；醫護人員於同日下午再兩度通知家屬，病人患上急性心臟病；3月17日至18日，醫護人員亦持續密切監察他的情況，調校強心藥劑量，並為家屬提供協助。

議員促新設委會全面檢視 議員陳凱欣指，若長者入院時，醫護人員開放24小時探訪，代表病人屬危殆，直言院方無向家屬講解，絕對有一定責任。她表示，醫管局於7月宣布成立公立醫院系統管理檢討委員會，期望委員會秉承公正客觀的角度，全面檢視公立醫院涉及醫療質素和病人安全風險問題。

胡先生憶述，父親（前）第二次出院時仍身穿醫院病人服、沒有穿鞋襪，手帶亦未剪。 東呼即應爆料熱線 胡先生替父親（圖）更衣發現心電圖膠貼也沒有撕掉。 東網版面新設計 一撳即睇