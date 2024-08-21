清潔香港做門面 衞生黑點極速復燃

聲稱9成已改善 殘羹垃圾堆積依然 為了改善環境衞生及市容，2022年8月政府展開打擊衞生黑點計劃，並指九成衞生黑點都有改善，然而有地方清理過後不久，惡劣的衞生情況又再死灰復燃。有議員視察當日的衞生黑點，發現部分地方的後巷和私家巷依舊垃圾雜物堆積、遍地污水，更有人棄置建築廢料和殘羹剩菜，甚至有廢棄電單車停放超過兩年亦未移走，促請有關部門正視，同時政府亦應研究針對私家巷衞生環境的措施，譬如民政處積極推動有關樓宇成立法團，或考慮收回私家巷以徹底解決問題。

廢棄鐵騎 2年仍未移走 議員黃國聯同九龍城區議員黃文港，前日一同往土瓜灣多條街道和後巷巡察，當中不少是兩年前曾關注過的地方，其中鴻光街、永耀街、馬坑涌道中華大廈旁的私家巷等地方的衞生情況反覆惡化，堆積大量雜物和建築材料，有前年已被遺棄的電單車至今仍未移走，衞生情況令人皺眉。

堆發泡膠山 惹蚊患鼠患 本報記者昨日前往鴻光街與永耀街的一段私家巷，發現上址樓宇不但有人圍上鐵絲網佔用地方，狹窄的通道兩旁更滿布雜物，植物盆栽、梳化、沙煲、磚頭和卡板等隨處可見，又有疑似報廢的機器，還有盛滿污水的水桶和車胎，剩餘的貓糧也沒蓋好；中華大廈旁的私家巷雖有禁止放置雜物的標語和告示，但仍有人棄置建築廢料和殘羹剩菜，發泡膠箱堆積如山。議員黃國表示，私家巷滿布雜物不但構成阻街，還容易惹來蚊患和鼠患，對公眾衞生十分不利，特別是中華大廈旁的私家巷，他們留意到堆積發泡膠盒的是一名拾荒婦，將會向對方提供協助和勸導，然而建築廢料是其他人遺下的，廢棄電單車的移除需要政府出手，但由於牽涉多個部門，問題至今仍未解決。

倡民政處助組法團管理 他說有關部門收到上述地方的衞生投訴後，雖有跟進行動派員清理，可惜過了一段日子，又再故態復萌。他形容有關衞生黑點為痼疾，一時的打擊措施顯然不能達到持久的效果，當局需恒常檢視清潔工作成效、加強衞生意識宣傳教育、增設監察裝置，為社區環境進行深層潔淨。民政處亦要加把勁，推動有關樓宇成立業主立案法團，私家巷方可進行持續的管理；當局還要考慮收回私家巷作為另一手段，畢竟一味的被動式清理，始終不是長久之計。

食署：業權擁有人負責清潔 食物環境衞生署發言人回覆指，根據紀錄，查詢所指地點均屬私人地段。一般而言，業權擁有人須負責有關私人地段內的清潔工作，以保持環境衞生。署方會定期派員巡查中華大廈停車場旁的後巷，如有衞生滋擾情況出現，會按既定法例要求相關業權人跟進和處理。然而，基於私家巷和後巷的業權複雜，在保障公眾衞生的大前提下，署方亦會因應個別地點的實際衞生情況，在資源許可下提供一次性的潔淨服務，而人員上月在上述後巷進行了相關潔淨服務工作。至於永耀街和鴻光街為附近居民經常往來的私人地段通道，署方均會每日提供有限度的街道清掃服務，以保持環境衞生。另外，防治蟲鼠組亦會每星期到上述地點巡查，如有需要，會即時提供防治蟲鼠服務。記者徐家浩

有電單車在後巷違泊，阻塞通道。 遺下廚餘