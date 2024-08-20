龍七公：藉熊貓喜事推香港熊貓經濟

香港大熊貓「盈盈」日前誕下一對龍鳳胎，為香港增添一份特別的禮物；另外，中央送贈給香港的一對大熊貓即將到港，可謂喜事連連。筆者期望3對大大小小的熊貓能在香港健康生活，在未來亦能成功帶動「熊貓經濟」。

大熊貓對中國或是對租借熊貓的國家來說，都有很大的經濟效果。根據中國外交部數字，目前已有18個國家的22個動物園成功向中國租借大熊貓。據測算，綜合考慮大熊貓保護區的生態服務收益和大熊貓帶來的旅遊文化價值，熊貓經濟在全球範圍內年收益可達69億美元，為大熊貓保育成本的27倍。

大熊貓在美國乃至全世界都備受珍視。由於中美外交關係持續緊張，加上租借協議到期，美國境內動物園的大熊貓數量不斷減少。今年5月，新的大熊貓即將到來的消息傳遍了美國聖迭戈動物園。華盛頓的史密森尼國家動物園，今年亦將再迎來兩隻大熊貓，消息隨即掀起一陣熱潮。在此之前，大熊貓已在史密森尼國家動物園居住逾50年，並吸引大量遊客，2022年就錄得接待超過150萬名遊客，相關紀念品亦成為園區主要收入來源之一。

在日本，熊貓經濟亦相當成功，有專家估算，僅從2017年6月在日本出生的大熊貓「香香」來看，從出生到回到中國的6年間，經濟效益就達600億至650億日圓（約32至34億港元）。不單止在日本，歐美的若干動物園也曾因為大熊貓的到來而令門票收入翻倍，甚至使一些動物園從倒閉邊緣起死回生。而在澳洲的兩隻大熊貓，於2010年為南澳經濟貢獻了5,750萬澳元（約3億港元）。截至2019年，每年有50萬名遊客慕名而來，參觀「網網」和「福妮」。

在中國內地，「熊貓之都」成都亦選擇透過「國寶」吸引旅客，帶動經濟。成都圍繞基地、北湖生態公園，打造涵蓋文創演藝博覽小鎮、主題酒店等在內的旅遊度假區，構建熊貓IP全產業鏈體系。此外還以「中國四川國際熊貓節」為主題，組織開展美食嘉年華、綠色新風尚等一系列促消費活動，推動消費熱潮。今年的「五一」假期，成都大熊貓繁育研究基地吸引了超過26萬名遊客，期間成都共接待遊客近2,000萬人次，旅遊總收入約150億元人民幣。

擦亮旅遊天堂招牌 大熊貓廣受全世界喜愛，其國際親善形象有助對外說好國家與香港特區故事，發展熊貓經濟是提升香港旅遊吸引力的有效途徑，以及促進文化交流、增強城市國際影響力的重要舉措。為推動熊貓經濟，香港可把文創與旅遊結合，打造具香港特色的大熊貓IP產業鏈，創造出獨特的熊貓文創、餐飲食品及主題酒店等周邊產品和服務，加上香港已有的熊貓主題酒店，可打造全方位熊貓主題旅遊體驗，通過創新的營銷策略和豐富旅遊產品，提升遊客體驗，擦亮香港「旅遊天堂」的金漆招牌，將大熊貓喜事化為人氣和財氣。