撥亂反正：軍方商界 疑似和解

上回簡介了現時泰國政壇三大板塊之一，以剛被勒令解散的前進黨為首的親西方民主派，餘下兩派為以他信家族為首的商界精英勢力，以及包括軍方和「保皇」勢力的保守派。後兩者曾經勢如水火，但觀乎近年發展，雙方似有和解迹象，找到合作共存的方法和共同利益。

先從2001年的大選講起，泰國首富他信創立的「泰愛泰黨」（為泰黨的前身）取得壓倒性優勢，成為軍人交出權力後首位強勢總理。但他信政府其後捲入連串貪污醜聞，引發內部分裂和「黃衫軍」示威浪潮，於2006年在軍事政變中被推翻及被迫流亡海外，泰愛泰黨在2007年被勒令解散。不過，他信家族及其代表的商界勢力未有被打殘，在2010年發動「紅衫軍」示威抗衡包含民主派與「保皇」人士的黃衫軍。他信的胞妹英祿在2011年領導為泰黨再次贏得大選，成為泰國歷來首位女總理。但之後她又因天災、經濟不景及濫權指控等在2014年被趕下台，期間一度遭軍方軟禁，最終步其兄長後塵被迫流亡海外。由此可見他信家族與泰國軍方之間的鬥爭和仇怨。

由軍方與保守勢力主導的泰國憲法法院，日前撤銷獲為泰黨支持的賽塔的總理職務，最初還令人以為是軍方有意再次打壓他信家族，但從結果論看來，更似為他信的女兒佩通坦上位執政鋪路。事實上，他信早前獲准回國，並以年老及患病等理由先後獲准假釋和特赦，反映雙方關係開始修好。

經歷了之前幾年的反政府示威或泰版顏色革命，似乎泰國的軍方、王室及保守派人士都意識到，他信家族等商界精英雖然不時出現貪腐問題，但相對於親西方、反王室的所謂民主派，還是較為可以合作，對泰國的社會穩定和經濟發展更有利。