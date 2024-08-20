橫眉冷看：原來他是親華派

當今世界很多人都是「以反中為工作，以親華為生活」，抵抗中國，以至抵制中國製造，只是說給別人聽的，自己嘛，卻是身體力行，活在中國化的世界裏。

要在全世界範圍內，選出一個反華的代表人物，很多人都會推舉特朗普，他是前任白宮主人，也是今屆大選共和黨的總統候選人。此君終日將反中掛在口邊，但近日頻頻「穿崩」，人們發覺在他骨子裏，很可能是個狂熱的親華派。日前特朗普接受美國富商馬斯克的訪問，二人透過手機作視像對談。這位前白宮主人有點鬼祟，將一個輕便裝充電器壓在手機下面，以為別人不知道他用的是甚麼貨色，然而此事豈能瞞得過精明的網民，他們細意觀察，發覺該充電器是來自中國，在購物平台淘寶有售，定價每個300多元人民幣。

充電器不是只有中國會製造，日本、南韓、歐洲以至美國都有同類產品，若然特朗普當真反華，他和競選團隊選購日常用品，何以又偏偏會選中國貨？早前特朗普遇刺，他臨危不亂，更勇敢地向現場群眾鼓舞士氣。這個英雄形象被製造成公仔，在美國出售，很多共和黨支持者成功搶購之後，打開一看，卻發覺是Made in China的產品，試問此事叫他們情何以堪？

所謂「嘴上說一套，身體最誠實」，但特朗普有點反常，近日不獨是身體，就連嘴巴也愈趨誠實。他跟馬斯克對談，說着說着，竟然忍不住大讚中國，指中國的高鐵快捷、舒適，讓人難以想像，簡直是零缺點，放眼美國，完全沒有同類的交通工具可堪比擬，莫說是同類，就連水平相近的也沒有。特朗普愈講愈興奮，愈講似乎愈是熱愛中華，外人不知就裏，恐怕還會以為，他才是中國國務院總理呢。