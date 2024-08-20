筆下風雲：人類浩劫非電影情節

世界衞生組織忽然宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」，瑞典亦發現首宗在非洲以外較危險的猴痘病毒株個案，世衞預料歐洲地區可能陸續出現更多輸入病例。2020年新冠也被列入同類事件，未幾即告全球大爆發，死得人多，猴痘可會是下一波大流行病毒？思之令人惴惴不安。

要是猴痘繼續在非洲以外地方擴散，香港絕對無法獨善其身。事實上，香港目前已錄得67宗猴痘確診個案，患者都是男性，透過性接觸感染。愛滋病最初也是在男性性接觸後傳播開去，猴痘會否變成為翻版，實在無人說得準。與此同時，新冠病毒的傳播並無停止，廣東省確診病例急增，本港亦漸趨活躍，衞生防護中心的監測發現本港已出現KP.2變種病毒株，可能會令傳播速度加快，不能掉以輕心。

世界愈來愈進步，人類的居住環境和衞生條件亦不斷獲得改善，惟新型傳染病反而層出不窮。港大專家袁國勇早就警告，新冠之後必然有另一波傳染病大流行。屈指一算，單是千禧年後已有沙士、豬流感、新冠以至猴痘出現。有人說，或許這就是天意，當發展過度、人口急劇膨脹、天然資源損耗過甚，上天便會來一場滅絕式汰弱留強，重新洗牌。是耶非耶？我們這一代就算無法見證這一日到來，說不定下一代人也要面對。人類太喜歡與天鬥與地鬥，物極必反又有甚麼出奇？

除了病毒愈來愈多、愈來愈致命之外，地球暖化同樣對人類影響極大。今個夏天氣溫異常地高，不少大城市的氣溫升至攝氏40度以上，香港也是熱到破了不少紀錄。地球暖化引致極端天氣普遍化，連香港也出現過500年一遇的大水浸，世界末日恐怕並不遙遠。