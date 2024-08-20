強詞有理：埋葬霸權

近日在卡塔爾舉行的新一輪加薩停火談判剛結束，美國總統拜登便迫不及待宣稱已接近達成協議，大有邀功的味道，因為此次談判是美國主導的。沒想到哈馬斯並不賣帳，直指「談判有進展的說法是幻想」，還揭穿談判真相：「我們面對的不是協議或真正的談判，而是美國的強制命令。」

真正的談判應該是在互相尊重的情況下進行，真正的協議也應該是兩廂情願的結果，但很明顯，美國主導的以巴停火談判根本談不上互相尊重，更談不上兩廂情願，難怪拜登被哈馬斯打臉。就在談判期間，以色列依然到處狂轟濫炸，在加薩和約旦河西岸又殺害了至少20名巴勒斯坦民眾，還造成黎巴嫩南部10名敍利亞人死亡。正如哈馬斯指出，以色列內塔尼亞胡政權根本不想停火，談判只是為了拖延時間，以便繼續在加薩進行種族清洗。

哈馬斯的指控並非無的放矢，談判期間以色列尚且不願暫停轟炸行動，其停火的誠意可想而知。最諷刺的是，美國明明偏袒以色列，不斷為其遞刀子，還擺出一副公正的姿態，好像努力「勸和促談」似的，不是很可笑嗎？其實大家都知道，美國正是世界最大亂源，手伸到哪裏，哪裏就不太平，連美國前總統卡特也承認：「美國堪稱世界歷史上最好戰的國家。」由一個最好戰而且拉偏架的國家主持停火談判，本身就是一個笑話，即使以巴雙方在美國「強制命令」下達成協議，也不可能實現真正和平。

老美一直以「世界警察」自居，到處插手，過去確實忽悠了不少人，但隨着其虛偽面目漸漸暴露，已很難再欺世盜名。尤其在中東地區，美國信譽蕩然無存，沒有幾個國家還願意聽其擺布。多年前美國就開始拉攏沙特和以色列和解，至今依然沒有結果，主要原因就是美國自私自利，處事不公。反觀中國一出手就成功促使沙特和伊朗握手言和，並成功斡旋巴勒斯坦14個派系大和解，原因就在於中國沒有私心，處事公平。

這也正是中美兩國的最大分別：中國勸和，美國拱火。美國自恃擁有各種霸權，目前也許還可以橫行霸道，肆意干涉別國內政，許多國家敢怒不敢言。但隨着其實力逐漸衰落，「全球南方」崛起，世界進入多極時代，美國再也無法隻手遮天。中東亂局和俄烏戰爭，可能就是埋葬美國霸權的墳墓。