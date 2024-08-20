龍吟虎嘯：烏克蘭亡國墳地

烏克蘭突襲俄羅斯的庫爾斯克州，並迅速佔領逾千平方公里土地後宣稱，這次進攻計劃早已制訂，行動目的不是為了佔領土地，而是為了迫使俄羅斯從哈爾科夫及東南區分兵，把戰爭帶入俄羅斯本土，使俄國人民不再支持總統普京。

幾日後，烏克蘭改變了「說法」。烏克蘭副總理維列什楚克透露，烏軍將在庫爾斯克州建立緩衝區，保護烏克蘭邊境。消息指，烏克蘭官員已經討論在庫爾斯克州設立政府機構，監督庫州的管理，以便烏克蘭軍隊守住佔領區；為此，烏克蘭正在向庫爾斯克州增兵。

烏克蘭建立緩衝區和「臨時政府」機構的目的，顯然是為了實現長期佔領及多拿談判籌碼，用庫爾斯克州的佔領土地換取俄羅斯佔領烏克蘭的土地，這也是烏總統澤連斯基近來說過多次的發動這場戰役的「戰略目標」。然而，烏克蘭的這一「兵行險招」，正在重複納粹德國和蘇聯在第二次世界大戰時殊死拚殺、最後決戰的宿命，也即烏克蘭正在重蹈納粹德國的覆轍，庫爾斯克州很可能成為澤連斯基「亡黨亡國」之地。

1943年，蘇聯紅軍剛剛攻佔了哈爾科夫後，德軍為了挽回戰場失利局面，就發動了「庫爾斯克會戰」。這是二戰中最大規模的坦克會戰，雙方共出動了8,000輛坦克，投入逾150萬兵力，參戰飛機5,000架，創造了最大規模的單日空戰。經過反覆廝殺，雙方犧牲損失巨大，最終蘇軍轉守為攻，收復失地，德軍在歐洲東線再也無法扭轉整個戰局，時任的德國總理希特拉再也沒有能力發動對蘇聯大規模的進攻。當年這場會戰，被視為「蘇德戰爭的分水嶺、轉折點」。

歷史不管怎麼曲折變化，總有一些相像地方，總有一些事似曾相識。如今這場庫爾斯克戰役由烏克蘭、北約發起，一時間取得戰略主動，然而打下去就會成為自掘墳墓，甚麼緩衝區、臨時政府機構都將煙消雲散，加速玩完。