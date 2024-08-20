坦言集：難勝俄羅斯

庫爾斯克在1943年二次大戰後期，曾是納粹德國與蘇聯坦克大戰的戰場，結果蘇聯戰勝，納粹德國敗退，進攻蘇聯的戰役結束，蘇軍便攻入東歐，直抵柏林。這是二次大戰德蘇之戰的一個重要轉折點。今次北約選擇庫爾斯克來進攻俄羅斯，是故意翻歷史之案，抑或是不知不覺中闖入這個歷史戰場？

今天的美國強大勝於納粹德國，北約聲勢大於軸心國聯盟，但兩者同樣處於強弩之末。納粹德國希望打垮蘇聯，挾蘇聯資源來對付英美。美國則希望打垮俄羅斯，搶奪油氣資源，放手對付中國。納粹德國與美國都認為對手可欺，可是以往的蘇聯、今天的俄羅斯都不可欺，初敗之後仍表現出強大的韌力，拖垮納粹德國，也正在消耗美國及北約。

歷史的發展頗有相似，俄羅斯在國際政治的戰略地位非常，歐洲代表的西方都視俄國為全球霸權的主要障礙，不去不快。此所以歐洲霸權都要先遠征俄國，助其霸權。可惜，可能是斯拉夫民族文化與歷史上遺留的蒙古人精神結合，強勁的意志與戰鬥力勝於興起於海盜文化的西歐國家（美國是其餘緒）。即使海盜文化加上猶太人的精明與狡猾，亦不足以壓服俄國。

事實上，俄羅斯與猶太民族關連不少，也知己知彼。更何況，今天的世界已不是過去二、三百年歐亞封建帝國瓦解之時，反而是亞洲大國復興，如中國、印度以至伊朗、土耳其，甚且有巴西、南非、印尼等前殖民地的翻身，歐洲大戰決定不了天下大勢。歐洲戰亂只突出了歐洲帝國主義的最終衰落，美國不能借歐洲之力支撐衰落中的全球霸權，反而歐洲會造反。

庫爾斯克之役是烏克蘭戰爭的轉折點，勝敗決定歐洲去向。但俄羅斯已成歐亞大國，烏戰迫使它脫歐入亞。歐洲以外，俄羅斯還有廣大亞洲發展空間。因此，在庫爾斯克戰役關鍵時，俄羅斯總統普京還可訪問阿塞拜疆，以穩定高加索地區的發展。從北韓到越南、緬甸、中亞、中東，都是俄羅斯未來發展的重心，還有非洲。有亞洲的支持，俄羅斯不易在烏克蘭或庫爾斯克敗戰。相反，美國與北約的支持力薄弱，戰爭不利容易生變，從內部破壞對外的戰鬥力。

美國攻俄，如納粹德國初始大勝，一旦閃電戰勝不了，便會是失敗。如果炸俄烏的核電站，美國、北約更會被千夫所指，政治上必然破產。