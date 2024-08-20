潛找換店 賊仔掠千元銀頭

【本報訊】昨晨9時許，西環德輔道西363號名店廣場地下一間找換店負責人報案，指返回店舖準備營業時，發現找換店店門被打開，懷疑被人潛入爆竊。警員到場調查，初步相信有賊人破門而入，偷走店內千餘元銀頭，案件列作爆竊，暫未有人被捕。