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潛找換店 賊仔掠千元銀頭
警員到場調查。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨9時許，西環德輔道西363號名店廣場地下一間找換店負責人報案，指返回店舖準備營業時，發現找換店店門被打開，懷疑被人潛入爆竊。警員到場調查，初步相信有賊人破門而入，偷走店內千餘元銀頭，案件列作爆竊，暫未有人被捕。
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