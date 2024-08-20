烈燄隨風竄 火燒連環船

觀塘避風塘一艘遊艇，昨日凌晨突然起火燃燒，火勢猛烈波及另一艘遊艇和3艘小艇，形成火燒連環船。熊熊烈燄照亮黑夜，冒出的滾滾濃煙席捲半空，更傳出爆炸聲響。救援人員趕至循海陸兩路向起火船隻射水灌救，約兩小時後終於把火撲滅，幸好無人受傷兼無人失蹤。經初步調查後，相信案件無可疑，起火原因有待調查。

遊艇起火波及4船 昨日凌晨約3時半，觀塘海濱道80號對開的避風塘，在離岸約200米海面有一艘西式遊艇起火。由於火勢非常猛烈，且迅速蔓延開去，波及停泊在旁邊的另一艘遊艇及3艘小艇，有關船隻瞬間陷入火海之中，更一度傳出爆炸聲，多名市民見狀紛紛報案求助。據悉，部分船家發現火警後，自行駕駛舢舨在避風塘內搜索，以防有人墮海失蹤。

消防接報後趕至現場，一方面在岸上開喉向起火船隻射水，另一方面消防船也從海面射水撲救。約兩小時後成功把船火救熄，惟有關遊艇及小艇已付之一炬。消防登船經初步調查後，將案件列作「二級船火」處理，相信案件沒有可疑之處，起火原因需作進一步調查。

資料顯示，觀塘避風塘近年發生多宗遊艇火警案。2022年1月15日，在靠近海濱花園對開約100米海面，一艘遊艇的尾部突然起火，霎時間烈燄熊熊。消防船開動一條喉射水灌救，需近兩小時才把火勢救熄，遊艇船尾亦被嚴重焚毀。經初步調查後，相信是電線短路引致火警。

另於2020年4月28日，一艘停泊在離岸約100米海面的遊艇的船艙位置失火，火乘風勢愈燒愈猛烈，東九龍及港島東區維港兩岸市民均可見到沖天濃煙。因火勢猛兼溫度高，旁邊兩艘一齊停泊的遊艇也被波及燃燒，約兩小時後消防把火撲滅。詎料，其後遊艇竟死灰復燃，消防需再次射水灌救。