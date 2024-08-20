超市盜竊 紀錄片主角罰款3000

【本報訊】紀錄片《公開試當真》主角之一的滕毅康捲入盜竊案。他於今年5月在九龍灣一間日式超市被指沒有付款，便帶走總值近700元的貨品，包括鼻頭貼、咖啡奶茶和即食麵。滕毅康於昨日在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，被罰款3,000元。

滕毅康認貪心

據案情指，當晚9時許，案發店舖職員發現被告拿着環保袋離開，但沒有付款。門口防盜裝置亦響起。被告被截停，發現環保袋內藏上述物品。被告警誡下承認因貪心而犯案；滕毅康於昨晚在其Instagram帳戶就本案作交代稱，自己是一時貪心犯下過錯，且後悔莫及。他又稱要對家人、公司及《公開試當真》團隊致歉，感謝眾人給予他機會，又指辜負了他們的栽培，但會承擔後果，不再令他人及自己失望。案件編號：KTCC 1238/2024