索賄助旅客返珠海 金巴散工判監10周

【本報訊】一名港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）散工，早前被指於去年農曆新年除夕前向兩名旅客索賄，以協助他們登車由香港返回珠海。該名散工其後被廉政公署落案起訴代理人索取利益等兩罪，並於昨日在西九龍裁判法院承認兩罪，被主任裁判官徐綺薇判監10周，並下令被告須向穿梭巴士公司支付等值人民幣500元的港元（即540元）。徐官指本案案情嚴重，案件涉及內地旅客，被告行為影響香港國際聲譽，量刑時需就維護香港廉潔公正作考量。

官斥影響港聲譽 35歲被告吳光龍，港珠澳大橋穿梭巴士（香港）有限公司（港珠澳巴）時任散工，被控一項代理人索取利益罪名，以及一項代理人接受利益罪名。

被告負責在港珠澳大橋的香港口岸協助乘客登車。案發於去年1月20日（農曆年廿九）深夜，兩名內地旅客到達港珠澳大橋香港口岸，但未能成功購買當日或翌日的車票而向被告求助。

被告向兩人索取賄款1,000元，以協助她們乘搭「金巴」由香港返回珠海。被告從其中一人接受賄款人民幣500元後，讓對方在未持有有效車票的情況下登車。另一名旅客則拒絕被告的要求。廉署及後接獲貪污投訴遂展開調查，最終拘捕被告。案件編號：WKCC 1477/2024