睇女排賽辱國歌 無業漢囚8星期

【本報訊】紅館於去年6月舉行世界女排聯賽，其中一名青年被指於賽前奏中國國歌時發出噓聲，又做出倒豎拇指姿勢。他被控侮辱國歌罪，受審後被裁定罪成，昨在九龍城裁判法院被裁判官林子康判處入獄8星期，並准以8,000元保釋等候上訴，期間不得離港。

辯方求緩刑官拒納 21歲被告陳柏叡，報稱無業。辯方指，被告在6歲確診自閉症和過度活躍症。辯方又指本案不涉持續侮辱，相較透過互聯網等渠道犯案，今次事件中，見到被告侮辱國歌的人數少，考慮到被告的精神狀況，冀法庭能以緩刑方式處理。惟裁判官拒絕接納辯方建議，以9星期監禁作量刑起點，因身體狀況減刑一星期，刑期定於監禁8星期。

被告被控於2023年6月16日，在紅磡暢運道9號香港體育館內公開及故意侮辱國歌。控方指，當現場奏起中國國歌時，被告發出噓聲、倒豎拇指，又坐下及雙手掩耳。被告亦唱出歌曲《Do You Hear The People Sing》的其中一段。裁判官早前裁決時指，案發時被告並沒有因未有服食藥物而行為失常，他當時的行為全屬自主，裁定侮辱國歌罪成。案件編號：KCCC 2746/2023