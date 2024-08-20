警司非禮案 辯方聞供詞發笑 女警氣憤尖叫

斥大狀盤問 「冇企喺受害人角度諗」 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨日在區院續審。辯方大狀繼續盤問事主，期間事主聲稱發現辯方大狀在她作回應時發笑，並激動批評該大狀「極度唔專業」，指對方「冇企喺受害人角度諗」。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、男子蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，Ｘ、蔡及賴均為其下屬。

據控方開案陳詞指，2022年6月22日，被告及Ｘ等人，到案發熟食中心晚餐。被告指示Ｘ把啤酒「杯杯清」，Ｘ很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。期間，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮Ｘ。到7月4日至7日，被告都有接她上下班。

激動批評「極度唔專業」 Ｘ昨在屏風後，繼續接受辯方盤問。期間，Ｘ提及，2022年7月初，被告曾多次駕車，接載Ｘ上班下班，其中在7月5日，被告駕車送她回家，卻在大埔龍尾泳灘停車，期間被告搭她的肩。她曾開口對他說「你做乜呀」。Ｘ續稱，她曾經直接向被告表示不用接送，被告卻說「你唔上車，我唔會走㗎」。Ｘ又稱曾試過假裝未完成工作，但被告堅持逗留在停車場等她放工。Ｘ形容被告是個會濫用職權的人，其要求是命令，擔心被告對其不利，所以應被告要求上車。

盤問期間，Ｘ稱發現代表被告的大律師鄭明斌在她作回應期間發笑，Ｘ隨即激動尖叫，批評大狀「極度唔專業」，指對方「冇企喺受害人角度諗」。法官亦提醒辯方，應以中性方式表達。案件編號：DCCC 137/2023