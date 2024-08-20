東呼即應：搵食車考牌寬鬆 馬路炸彈到處碰

東呼即應探討今昔駕駛態度 不宜急趕暴躁 近期奪命交通意外頻生，政府卻縱容某些車輛在路上肆虐。《東呼即應》找來各方人士探討「馬路炸彈」問題。有市民表示，平時見到很多駕駛者，尤其是的士，開車的方式很容易導致意外，相比以前，現時駕駛者確實較沒有禮貌。駕駛協會表示，目前商用車的考試規則與以往不一樣，駕駛者經驗不足，導致危險性提高，質疑政府現時做法，認為考試規則有問題。有議員也指出，目前司機的駕駛態度和方式有所不同，容易導致交通意外，政府必須多做相應宣傳，才能有效解決此問題。

市民甘先生表示，曾見過很多不規範的駕駛行為，可能是見前車車速較慢，想快一點，不跟從交通指示行車。他認為以前駕駛者開車會更有禮貌，現在的司機則因貪快；陳小姐則指，就車輛不規範駕駛的情況見過不少，尤其是的士，經常突然在面前急煞，很容易造成交通意外。陳小姐還稱，現時香港人感覺很暴躁和急趕，不如以前開車有禮貌，並希望港人可像從前般禮讓些。另一市民任先生就稱，部分駕駛者會跟車太貼，而一些重型車司機耐性差，感覺該些重型車跟車太貼的情況大增。

持自動波牌一年可報考 香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，造成如今交通情況可能有多個因素，首先可能是現在的節奏愈來愈快，駕駛者耐性相對不足夠。其次是現在考牌制度的放寬，對於此情況，鄭稱很不理解運輸署的做法。鄭稱，以前考巴士和貨車時必須要應考者持有駕駛執照3年，且要有貨車牌照、商用車牌才可申請考試。現在改為只要是一年的自動波持牌人就可以考GP2（第二組別）或GP3牌照（第三組別），導致持牌人開車經驗不足，易生交通意外。鄭楚光認為運輸署有很大責任。他指改善目前問題後，相信經常發生意外的情況會相應減低。

揸的士僅需筆試惹質疑 另外，對於的士，鄭楚光表示，的士發生意外頻率太高，高到連保險公司都不願意承保。他指開車講求技術，而的士卻只考筆試，難以應對路面實際需求。他對此表示質疑，如此多人乘搭的交通工具駕駛者卻不需要路面考試，認為值得深思。

議員陳學鋒指，發生交通意外和導致傷亡的數字每天可見，情況確實不理想。他指導致此情況的原因可能是大家的駕駛態度或駕駛方式較以往不同。現在的駕駛者可能會更暴躁，不讓寸步，易生意外。陳建議當局可再做一些駕駛態度相關的宣傳，反而罰則卻非最重要。例如以前的年代通過學校教育及電視宣傳等，會更容易令駕駛者和行人明白駕駛安全，反而能容易去解決問題。此外，行人方面，街上很多人會亂過馬路，政府可多做宣傳，必要時更要檢控違例人士，才能真正提醒市民亂過馬路的危險。

本港今年首6個月的交通意外中共錄得363宗致命及嚴重受傷意外，其中51人死亡。雖然較去年同期有所下跌但涉及單車的奪命意外飆升2.5倍。一次還可以說是「偶然」，兩次還可以說是「意外」，現時嚴重交通事故連環爆彷彿成為常態，就肯定值得社會各界檢討。

甘先生表示，曾見過很多不規範的駕駛行為。 東呼即應爆料熱線 任先生表示，感覺重型車跟車太貼的情況多了很多。 東網版面新設計一撳即睇 陳小姐稱現時香港人似乎很暴躁，不如以前開車有禮貌。