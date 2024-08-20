醫健：成視在人：選對泳鏡 保護眼睛

炎熱天氣下進行水上活動謹記要佩戴適當的泳鏡，究竟選購泳鏡有哪些注意地方？選錯泳鏡對眼睛有何影響？游水可以戴隱形眼鏡嗎？下文將逐點分享。

進行水上活動，無論有否近視，都應佩戴泳鏡保護雙眼，避免水中的細菌對眼睛造成傷害，並幫助我們能在水中的視野清晰。有近視者應選購有度數的近視泳鏡，最好進行視力檢查按照度數去購買合適的泳鏡。不少泳鏡的鏡片都具有防霧及防UV功能，前者可以令視野更清晰，後者可阻擋紫外線的侵害，尤其水面有一定程度會折射陽光，防UV的鏡片更有效護眼。

鏡片應選擇平面鏡，因為弧面鏡片會折射光線，而水中的折射率會造成近視及散光度數增加，影響視野；長時間佩戴有弧度的泳鏡，更有可能出現頭暈及作嘔症狀。泳鏡的舒適度亦十分重要，泳鏡應緊密貼合臉部及眼窩，但要留意是否過緊而造成不適。

水上活動忌戴隱形眼鏡 進行任何水上活動，無論是游泳、浸溫泉、潛水，甚至是洗澡，都不應佩戴隱形眼鏡，因為隱形眼鏡可能會令到水中的微生物依附，出現角膜炎或細菌感染，影響視力。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯