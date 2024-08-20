完成300次下潛 載人蛟龍號下月底訪港

【本報訊】中國遠洋科考船深海一號攜載人潛水器蛟龍號，於周日（18日）在西太平洋海域完成航次首潛。這亦是蛟龍號作為中國自主設計、自主集成的首台7,000米級大深度載人潛水器第300次下潛。而攜蛟龍號的深海一號將於下月底訪港，並舉辦多場國際研討會。

蛟龍號於周日下午1時許抵達西太平洋首個作業區，搭載2024年西太平洋國際航次科考隊科學家許學偉、潛航員齊海濱及張奕，並完成航次首潛。自2009年8月3日首次下潛以來，蛟龍號經歷海試、試驗性應用、業務化運行等階段，已在太平洋、印度洋及大西洋完成300次下潛任務，累計搭載900人次下潛。

近期搭載港科學家赴西太 2024年西太平洋國際航次本月10日從山東青島起航，赴西太平洋海域開展為期45天的調查工作。這航次的規劃是由內地、香港及海外科學家共同設計制訂，也是由多國海洋科學家共同參與的「數字化深海典型生境」大科學計劃首個國際航次。本航次搭載了來自加拿大、西班牙、哥倫比亞及香港等國家和地區的11名境外科學家前往西太海域。返航期間，深海一號將攜蛟龍號於下月23日至25日停靠香港，屆時將舉辦多場國際研討會分享科考成果。