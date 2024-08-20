昨黃雨歷個半鐘 昂坪纜車一度停運

【本報訊】天文台於昨日下午1時35分發出黃色暴雨警告信號，但至下午3時取消。警告生效期間，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。沙田區的雨勢特別大，在昨午2時15分的過去一小時，已錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

勞工處提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取適當安全措施，保障僱員的工作安全。另外，受雷暴影響，昂坪360於昨午1時11分起暫停登車，但於下午2時14分恢復纜車服務。

早在昨日中午12時30分，天文台已發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，會在未來一兩小時影響本港。市民應留意天氣變化。至下午1時05分，天文台又指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。至昨午2時，天文台錄得氣溫攝氏27度，相對濕度百分之九十一。在昨午1時至2時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.3，強度屬於低。雷暴警告亦生效至昨午4時30分。

囑電力工作注意安全 鑑於天文台發出暴雨警告，勞工處提醒僱主及承建商，須盡量避免委派僱員在受暴雨天氣影響的地方，進行電力工作。即使在不受暴雨影響的地方進行電力工作或處理電力作業裝置，由於空氣較為潮濕，處方提醒僱員仍必須採取適當安全措施，以免發生觸電意外。

相關措施包括確保電力系統中所有有關帶電部分已隔離電源，不再帶電，而電源須持續隔離。僱主亦須為僱員提供合適個人防護裝備。如不能避免要帶電工作，施工前須由合資格人士進行全面風險評估，確保適當的安全措施得以遵守。