港擬建第3間醫學院 科大與部門商討細節

【本報訊】本港公立醫院醫護人手短缺，不少專科排期長，政府日前指會積極考慮建立第3間醫學院的建議。科技大學表示得悉政府的取態，正持續與相關政府部門商討方案細節，而理工大學則會就籌辦醫學院及開辦醫學課程展開諮詢。

科大回應稱，感謝政府採取多管齊下的措施包括增加本地醫生培訓培育、引入非本地培訓醫生和挽留公營醫療人手等措施，以解決醫生人手短缺及應對香港人口老化問題。對於政府考慮設第3間醫學院，科大指正持續與相關政府部門商討方案細節，期盼計劃可盡快獲得推展，並相信該項目對香港和祖國均有裨益。

理大將就辦醫學院諮詢 理工大學有意在北部都會區籌辦醫學院，強調「醫工結合」的醫科及健康學科一體化發展，滿足未來北部都會區250萬居民和大灣區的醫療需求。理大將組建一支具豐富經驗的專家團隊，就籌辦醫學院及開辦醫學課程展開諮詢，為香港培育專職醫療專業人才。

當局日前指本港醫生比例在全球發達經濟體當中最低，每1,000人只有2.16名醫生，而公營醫療系統以全香港不到百分之五十的醫生，照顧了百分之九十的病人，這數字顯示公營醫療系統內的醫生工作繁忙。

公院醫護人手短缺，當局指已多方面填補短缺，會繼續支持兩間醫學院增加學生名額及收生來源，以及積極考慮建立第3間醫學院的建議，亦積極招聘非本地培訓醫生，預計年底會有超過250名醫生加入公營醫療系統。