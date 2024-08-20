本報揭郵輪碼頭小店遭迫遷 議員倡營運商勿再包攬出租

【本報訊】本報早前頭版獨家報道，指出郵輪碼頭亂象，有小商戶交足租卻遭迫遷，其中有小商戶去年6月開始在碼頭A區租舖，原計劃經營「寵物友善」咖啡店負責人投資約300萬元的餐廳，未正式開業就已經要結業。議員江玉歡昨日表示，根據郵輪碼頭營運商與Koncepts的租約，不容許分租行為，估計Koncepts承租面積巨大的地方，要想辦法賺錢交租予營運商，於是「轉換概念」，有類似配股的形式，與商戶簽訂「認講協議」，商戶要向Koncepts交「按金」和租金。

商戶憂承租不足人流少 江玉歡接受電台訪問時指，有部分商戶在碼頭租舖後已經開始裝修，但最終面臨被迫遷，認為商戶只想做生意，事件處理方式應「靈活啲」，建議營運商不應再用「一人包攬」的方式出租，因為今次事件正因為「好唔透明」而發生。

不過，咖啡店負責人同樣接受電台訪問時指，咖啡店只曾試業一至兩個月，未曾正式開業，就遭營運商收回物業，對郵輪碼頭營運商環美郵輪碼頭的意向是「想全場租畀一個人包攬」，坦言若沒有資金包攬整個場地，店舖的生意屬「自帶人流」，即使郵輪碼頭願意安排獨立分租，但如果其他舖位沒有人承租，處處舖頭關門，「都對我無利」。