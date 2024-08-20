DAO財務透明度低 無王管須完善法例

要讓企業有法可依 赴港發展釋疑 近日高等法院審理的全球首宗涉款60億元的去中心化自治組織（DAO）訴訟案，指DAO項目應披露財務訊息及文件。有法律界人士昨形容DAO「無王管」，而有議員指目前只有美國及阿布扎比有相關法例，建議政府完善相關法例，吸引世界各地DAO龍頭到港設立總部，帶動經濟發展，又建議投資者在投資前檢查相關白皮書、留意發起人的過往財務紀錄。

DAO是一種基於區塊鏈的組織形式，通過智能合約自動執行決策和管理運營。在理想狀態下，決策可以由社群成員集體參與做出，體現了去中心化和民主治理的原則。近年來，DAO逐漸成為推動區塊鏈技術發展的新動力。

訴訟案判項目屬公司 涉及的案件是一個名為MANTRA DAO的項目，案情指RioDeFi公司2020年8月將項目交由兩名員工負責，但他們2021年起開始減少對項目負責。RioDeFi公司認為兩名員工「挪用」公司資產謀利；員工主張項目是DAO、不屬於RioDeFi公司。法庭最終認為項目屬於RioDeFi公司，可要求涉事員工披露相關財務訊息，但沒有判處任何賠償。

議員吳傑莊指相關項目總金額為60億元，是排名全球約70的項目。他表示，案件是「法律界對DAO的首次理解」，在傳統公司，管理層可直接解僱相關員工，但在DAO範疇需要全部投資者投票。他補充，全球共有數百逾億美元的類似項目，但目前只有美國、阿布扎比有相關法例。他建議港府完善相關法規，令有意來港發展的DAO龍頭有決心來港設立區域或全球總部。

參與案件的律師黃夢瑩形容DAO是「無王管」，指類似的相關項目多數欠缺財務透明度、以項目為DAO性質而拒絕披露財務報表，但進行商業活動時須註冊為公司，令相關項目的性質界定不清析。

她指出應給予投資者更多法律保障，又指有DAO創辦人擔心法律上的灰色地帶、猶豫是否來港，指應令他們有法可依。

籲投資者檢查白皮書 黃夢瑩又指部分DAO擁有人利用財務不透明的特點，向自己發放更多代幣、獲更多話語權。吳傑莊引述JPEX案指出部分騙徒會告訴投資人將代幣存放在項目3至5年；或保持51比49的股份比例，從而保持話語權、中飽私囊。除了建議政府完善DAO相關法例，吳傑莊建議投資者投資前檢查相關白皮書、留意發起人的過往財務紀錄。