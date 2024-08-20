內地2.3萬人獲往來港澳人才簽注

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室於昨日公布，自上月10日以來，已有3萬名非中國籍港澳永久性居民遞交港澳居民來往內地通行證（非中國籍）申請，內地亦有約2.3萬人獲簽發往來港澳人才簽注。公布又指，得益於「方便來」、「引進來」及「多樣來」3大政策，今年1月至7月全國各口岸有1,725.4萬人次外國人入境，同比增長達129.9%；簽發口岸簽證則有84.6萬證次，同比上升182.9%。

經華口岸入境外國人增逾倍 國家移民管理局副局長劉海濤在「推動高質量發展」系列主題新聞發布會上表示，當局這些年會同有關部門不斷擴大免簽國家範圍，並先後推出一系列便利外國人來華政策。他認為，這些政策相互配合、協同發力，帶來的效益是多方位的，最直觀的變化就是外國人來華數量快速增長，最顯著的作用就是直接帶火中國入境遊市場。根據國家統計局去年公開數據，來華旅遊外國人日均消費3,459元（人民幣，下同，約3,800港元），預計直接拉動消費逾1,000億元（約1,100億港元）。

便利內地居民往來港澳的政策措施方面，會上提到促進人才流動、經貿往來和旅遊業發展3方面，其中當局在北京、上海，以及粵港澳大灣區試點實施為科教文衞等6類人才簽發「往來港澳人才簽注」的政策措施，已為約2.3萬人簽發人才簽注。此外，商務人員可在全國4,000多個出入境窗口就近申辦商務簽注，每次在港澳停留由7天延長至14天，而內地居民赴港澳「個人遊」城市亦增至59個。當局表示，將持續優化完善過境免簽等政策措施，擴大活動範圍、增加聯動區域及優化開放布局，深化出入境管理服務改革創新，更好維護港澳長期繁榮穩定，並促進兩岸融合發展。