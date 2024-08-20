低空經濟追落後 擬大型無人機運貨

【本報訊】無論業界或政界均強烈要求政府發展「低空經濟」追落後，政府亦擬成立跨部門工作小組研究相關發展。有議員聯同建測規園業界與當局交流意見，更透露有業界已構思在香港某些地區及海域，利用大型無人機運貨。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓昨在社交平台貼文，指上周五（16日）聯同多名業內人士及其他業界專家的「香港無人機俱樂部協會」，與運輸及物流局副局長廖振新等多名官員會面，交流對推動香港發展「低空經濟」的看法，包括相關的政策法規、安全與技術標準問題、可行的業務範圍及試點、機手及其他支援人員的培訓等。他形容雙方都獲益良多，未來還有很多工作需要跟進。

當局與建測規園業研發展 他指「低空經濟」近期成為熱話，但實際上建測規園業界早已利用無人機等低空科技進行各類業務，以推進經濟發展，包括進行地圖、地勢及地界測繪，巡查樓宇僭建，檢查外牆渠管及失修、維修情況等等，除了目視還會應用人工智能，更有業界已構思在香港的某些地區及海域，利用大型無人機運貨。