大灣區航空10‧27起 飛日本米子

新航線每周將提供3班往返香港與米子（米子鬼太郎機場）的航班。大灣區航空表示，目前正以包機形式營運此航線，以滿足暑假期間的需求。從香港出發的航班為HB356，逢周二、四的上午10時45分起飛，同日下午3時20分抵達米子；而周日時間則為上午11時45分出發，並於下午4時20分抵達當地。返航航班則為HB357，逢周二及四下午4時20分從米子出發，並於晚上7時45分抵港；至於周日則在下午5時20分起飛，晚上8時45分返抵本港。

米子是鳥取西部主要城市，鳥取既保留了日本的古樸風貌，亦不乏壯麗的天然景致如大山及鳥取砂丘。此外，鳥取以溫泉旅館而聞名，吸引不少旅客，例如位於米子弓濱半島的皆生溫泉，讓旅客舒展身心之餘，也可一睹日本海的日出美景。至於水木茂大道，則是一個大小朋友皆喜愛的景點，大道全長800公尺，豎立了170多尊銅像，全是日本殿堂級漫畫大師水木茂先生所創作的漫畫人物，包括為人所熟悉的「鬼太郎」。