推熊貓經濟須蜚聲國際

盈盈展母愛一面 舌舔B仔助排便 大熊貓「盈盈」上周四（15日）喜誕龍鳳胎，市民相當關注首對「港產熊貓」龍鳳胎的成長，有聲音希望海洋公園24小時直播大熊貓生活，政商各界亦提倡「大熊貓經濟」，參考其他國際著名主題公園經驗，將本港大熊貓「IP（知識產權）化」，以吸引旅客來港。海洋公園於社交媒體發布最新片段，「盈盈」照顧寶寶，並舌舔刺激其排便，園方表示將積極考慮「大熊貓經濟」，未來或會與有關業界研究知識產權、文創產品等，但目前仍以照顧熊貓寶寶為先，而本港未來會有6隻大熊貓，將於未來兩至3年擴建熊貓館。

大熊貓「盈盈」和「樂樂」成功繁殖，海洋公園表示，目前一對熊貓寶寶進食狀況良好，但「盈盈」的母乳不足以餵哺兩名子女，對四川大熊貓研究中心提供其他地方的大熊貓母乳用作餵哺表示感謝。園方指，若野生熊貓出現龍鳳胎，往往會二擇其一照顧，故目前工作人員與「盈盈」輪流照顧小姐弟，從園方於社交媒體公布的最新片段可見，「盈盈」不停舔着在其懷中的小熊貓，貼文指片中「盈盈」抱着龍鳳胎弟弟，因大熊貓寶寶暫時未能自行調節體溫及排便，因此需要「盈盈」做好保暖及刺激其排便。

園方表示，小熊貓一般出生一至兩周才會生出黑白色毛，一至兩個月才會慢慢睜開眼及長出牙齒，直到6至12個月大才能學懂行路、攀爬、跑步等。至於一對大熊貓父母的情況，園方指「盈盈」產後狀況穩健，其年齡相等於人類57歲，需要更多時間休養；父親「樂樂」則並不知道「盈盈」已生產，基於雄性動物的習性，「樂樂」未來未必會與一對龍鳳胎見面。

不少市民十分關注熊貓寶寶的成長，希望園方每日更新熊貓狀況、甚至24小時直播大熊貓的生活。園方指照顧大熊貓的工作繁重，亦有一定壓力，希望公眾給予空間，但會定時在社交媒體發放大熊貓的生活情況，亦正商討讓公眾更快掌握大熊貓的最新資訊，建議市民可多到海洋公園探訪大熊貓。

倡「IP化」提高知名度吸客 除了「盈盈」及「樂樂」一家，中央送贈的另一對大熊貓將於下月來港，屆時香港將有6隻「國寶」。各界提倡推動「大熊貓經濟」，旅遊業界人士亦指，目前本港熊貓知名度「仲停喺香港範圍」，建議園方參考大熊貓「香香」為東京帶來的經濟效益，將本港大熊貓「IP化」，提高知名度，吸引旅客之餘，亦能帶動周邊產業。園方指，會視乎如何推出適合園方的產品，如文創產品等，而兩隻即將來港的熊貓已作一定安排，包括暫定推出相關產品、宣傳；現時再添丁下，也會繼續相關工作，與商界共享得益。