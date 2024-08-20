港25至54歲女性勞動人口遜日星

【本報訊】2023年香港的整體勞動人口參與率為55.2%，低於部分鄰近的經濟體。早前有議員要求政府解釋箇中原因，政府統計處表示影響勞動人口參與率的因素複雜，而香港曾結婚女性及較年長人士的勞動人口參與率相對較低，指香港25至54歲曾結婚女性的勞動人口參與率為64.1%，顯著低於新加坡已婚女性的81.6%及日本曾結婚女性的80.0%，且香港較年長人士的勞動參與率顯著低於日本、南韓及新加坡。

統計處表示，根據國際貨幣基金組織的研究，一個經濟體的勞動人口參與率受多個因素所影響，包括人口結構、教育水平、產業結構、經濟周期、勞工政策及入息稅制等等。統計處指透過分析不同人口組別的勞動人口參與率，發現香港曾結婚女性及較年長人士的勞動人口參與率相對較低。

以25至54歲的主要工作年齡的人口而言，在2023年，香港男性的勞動人口參與率略低於日本、新加坡及台灣，但高於南韓。從未結婚女性的勞動人口參與率則略低於日本及新加坡。然而，香港25至54歲曾結婚女性的勞動人口參與率為64.1%，顯著低於新加坡已婚女性的81.6%及日本曾結婚女性的80.0%。

當局指日兼職多星學歷高 統計處分析指，其中一個原因可能是日本25至54歲的女性當中有較大比例，即高達23.7%的人口從事兼職工作，遠高於香港相同年齡組別女性的6.6%；另一個可能的原因是新加坡及日本25至54歲的人口的教育程度均高於香港。

至於年長人士方面，在2023年，香港55至64歲的較年長人士，和65歲及以上的長者，不論男女，其勞動人口參與率皆顯著低於日本、南韓及新加坡，但高於台灣。而日本和南韓有相對較高比例的55歲及以上人士從事第一產業，例如農業，反觀香港這些行業的規模則十分小，此外，在日本、南韓及新加坡，這些年齡組別中從事兼職的人口比例也較香港為高。