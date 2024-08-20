打針時碰女子胸裁非禮 男護士上訴得直脫罪

【本報訊】一名有碩士學位且富有40年經驗的男註冊護士，被指在幫女病人注射新冠疫苗時，用手背掃到對方左胸，被控非禮罪，早前經受審後被判罪成。男護士不服定罪提上訴，獲高院暫委法官姚勳智判處上訴得直。姚官於昨日頒判詞解釋詳細原因，認為事主對事件經過的描述有不同版本，故裁定男護士上訴得直，定罪撤銷，但認為他自招嫌疑，因此不予任何訟費命令。

上訴人是林澤生。控方案情指，Ｘ早前前往體育館接種疫苗，並按上訴人要求，將左手手臂放在桌子上，上訴人伸出左手，然後他的左手手背掃到Ｘ的左胸一下。Ｘ肯定上訴人是故意非禮她，原因是當上訴人將手臂伸向Ｘ胸部的方向時，附近根本沒有任何東西，上訴人也沒有從那邊拿取任何東西。上訴人伸手後，便將手收回桌子上，Ｘ認為上訴人沒有伸出手臂的理由。上訴人則重申，他沒有非禮意圖，認為Ｘ也知道這是一個意外觸碰。

官：事主描述有異 定罪不穩妥 原審裁判官認為，證人所描述的，並不是意外的接觸，是一個故意猥褻的行為，遂判處罪成。法官則表示，據Ｘ庭上供詞，當她一坐下，上訴人着她放左手在枱面上時，上訴人已在她左胸前用左手手背掃了一下。但Ｘ卻向調查警員表示，是上訴人突然用雙手為Ｘ拉起左邊衫袖，期間上訴人用左手手背由下而上按壓到Ｘ左邊胸口，兩者描述截然不同。由於舉證責任仍在控方，本案屬一對一案件，且是單一的觸碰，法官認為上述合理疑點確實致使其定罪有不穩妥之處，裁定上訴得直，定罪撤銷，判刑擱置。案件編號：HCMA 293/2023