良才難搵 IT界轉工趨謹慎 領導層最缺人

調查：近7成僱主對招聘頭痕 受全球人工智能（AI）發展影響，移民潮導致人才流失，加上本地經濟下行，香港科技行業面臨各種難題。有調查結果顯示，67%的僱主指於尋求合適專業技能及軟技能的人才上面對挑戰，有一半受訪僱主表示市場最缺乏的是經理及團隊領導級的人才，惟當前經濟不景下等因素影響，今年的資訊科技（IT）人才對於轉工變得更加謹慎，平均任職時間由去年1.4年延遲到今年的1.6年。負責調查的機構建議僱主要加快招募流程，以吸引高質素人才。

人才招聘顧問公司華德士香港（Robert Walters Hong Kong）對120多名科技界的企業決策者進行調查，並公布《香港科技行業市場2024年年度中期市場分析報告》。結果顯示，儘管僱主今年因經濟形勢而在招聘方面比較謹慎，市場上亦有更多的技術人才，67%的僱主表示於尋求合適專業技能及軟技能的人才上面對挑戰，其中在管理層方面的人才缺乏尤其嚴重，50%的僱主表示市場最缺乏的是經理及團隊領導級的人才。

AI數據科學可20%增薪 結果亦顯示，今年的科技人才對於轉工變得更加謹慎，延長了任期長度，原因可能是2021年至2022年在就業市場過熱期間出現過的辭職潮、當前經濟不景下對就業保障的擔憂，以及轉工加薪的幅度減少，科技人才的平均任職時間從2023年第3季的1.4年延遲到今年上半年的1.6年。這種現象現在被稱為「大停留」。調查顯示53%的科技招募經理計劃在未來6至12個月內增加員工人數，建議僱主要加快招募流程，以吸引高質素人才。

該報告又指出，人工智能、機器學習和數據科學的快速增長，創造了對專業人才的迫切需求。在轉換工作時，這些領域的人才通常可以獲得15至20%或更多的薪資增幅。

彌補缺口 向內地招手 此外，港府的「高端人才通行證計劃」增加了工作簽證的數量，為僱主提供了機會去利用大灣區人才庫來彌補技能缺口，更多香港僱主正轉向內地招聘人才，為了應對技能短缺的挑戰，企業聘請合約制員工近年已成為獲取具備需求技能人才的成本效益方法，企業通常願意向合約員工支付較高的報酬，以換取在短期項目中的靈活性和彈性，為期一至兩年的項目合約，薪資增幅約為20至25%。

Robert Walters資訊科技與轉型副總監曾沅樺表示，對於科技人才而言，利用合約制工作在短時間接觸行業內新技術和項目已經成為一種常態，企業傾向於與適合的專才延長合約，特別是擁有特定領域知識或技術的人才，延長率約為70%。